Веденеев оценил дебют Фернандеса за «Зенит»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о дебюте Марио Фернандеса в футболке «сине-бело-голубых».

«По одному матчу, конечно, невозможно сказать, оправдал ли Фернадес свою покупку. Но то, что он вышел, уже стало событием. Это было как-то непривычно, неожиданно, хотя все и знали, что он в команде. Но всё равно», — рассказал эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению Веденеева, при согласии самого Фернандеса он может играть в тройке центральных защитников, выделив технику, рост и игру головой.

Напомним, что Марио Фернандес стал футболистом петербургского «Зенита» в июле нынешнего года. В матче Кубка России против «Ахмата» защитник дебютировал за «сине-бело-голубых».