«Сочи» и белградская «Црвена Звезда» находятся в активной стадии переговоров по центральному защитнику Ване Дркушичу.

Переговоры между сторонами стартовали сегодня, 26 июля. Обсуждается не аренда 23-летнего игрока, а полноценный трансфер, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сам футболист не против перехода. Всё дело в том, что он хочет сыграть в Лиге чемпионов, где выступит в новом сезоне чемпион Сербии.

Напомним, что Дркушич является игроком «Сочи» с зимы 2022 года. В минувшие выходные он поразил ворота «Балтики» в рамках матча первого тура РПЛ (2:0).