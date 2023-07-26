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«Сочи» и «Црвена Звезда» обсуждают трансфер Дркушича слухи

26 Июля 2023 • 20:48 Комментировать
Краснодар
...
Сочи
30.07 20:00

«Сочи» и белградская «Црвена Звезда» находятся в активной стадии переговоров по центральному защитнику Ване Дркушичу.

Переговоры между сторонами стартовали сегодня, 26 июля. Обсуждается не аренда 23-летнего игрока, а полноценный трансфер, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что сам футболист не против перехода. Всё дело в том, что он хочет сыграть в Лиге чемпионов, где выступит в новом сезоне чемпион Сербии.

Напомним, что Дркушич является игроком «Сочи» с зимы 2022 года. В минувшие выходные он поразил ворота «Балтики» в рамках матча первого тура РПЛ (2:0).
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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Сочи Ваня Дркушич трансферы футбола - лето 2023
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