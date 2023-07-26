Динияр Билялетдинов оценил Бакаева как замену Малкому

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов оценил Зелимхана Бакаева как кандидата на замену Малкому Филипе в питерском клубе.

«Сравнивать их нельзя - немного разные футболисты, и их действия на поле отличны. Бакаев обладает хорошей техникой, по-хорошему наглый во время игры, но ему не хватает стабильности», - рассуждает Билялетдинов для «Спорта День за Днём».

Напомним, что Малком переходит из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль», сумма сделки - 60 млн евро. Бакаев выступает за «Зенит» уже на протяжении года, однако играет за питерский клуб не столь регулярно, как ранее в «Спартаке».