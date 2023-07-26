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Динияр Билялетдинов оценил Бакаева как замену Малкому

26 Июля 2023 • 20:39 Комментировать
Ростов
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Зенит
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29.07 20:00

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов оценил Зелимхана Бакаева как кандидата на замену Малкому Филипе в питерском клубе.

«Сравнивать их нельзя - немного разные футболисты, и их действия на поле отличны. Бакаев обладает хорошей техникой, по-хорошему наглый во время игры, но ему не хватает стабильности», - рассуждает Билялетдинов для «Спорта День за Днём».

Напомним, что Малком переходит из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль», сумма сделки - 60 млн евро. Бакаев выступает за «Зенит» уже на протяжении года, однако играет за питерский клуб не столь регулярно, как ранее в «Спартаке».
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динияр Билялетдинов Зелимхан Бакаев Малком Филипе
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