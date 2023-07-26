Борис Игнатьев: «В атаке Тикнизян гораздо сильнее, чем в обороне»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об одном из лучших игроков столичного «Локомотива» прямо сейчас – универсальном защитнике Наире Тикнизяне.

«Его игра сейчас впечатляет, в прошлом сезоне он был активен, однако в обороне часто позиционно ошибался. Полагаю, роль защитника он исполняет гораздо слабее, чем игрока атакующего. Хавбеком он выглядит более привлекательнее», - рассуждает Игнатьев для Legalbet.

Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизяном заинтересовался клуб Бундеслиги – бременский «Вердер». Немецкий клуб якобы предложил 2,5 млн евро «Локомотиву» за игрока.