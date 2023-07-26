Кудряшов удалился уже во втором официальном матче за «Факел»

Летний новичок воронежского «Факела» в лице опытного защитника Фёдора Кудряшова удалился уже во втором официальном матче за свой новый клуб.

Это случилось в вечернем матче Кубка России – «Факел» принимает дома «Сочи». Кудряшов на 68-й минуте игры при счёте 1:2 сфолил на форварде южан Луке Джорджевиче.

Напомним, что к финальному отрезку второго тайма на табло всё ещё 2:1, впереди «Сочи». Следите за ходом встречи в текстовой трансляции, которую организовал коллектив портала LiveResult.ru.

В минувшие выходные Кудряшов, отметим, дебютировал за «Факел». Он вышел в основном составе в матче против «Ростова» (1:2).