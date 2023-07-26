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Семшов: «Раз Сутормина не отпустили в ЦСКА, значит Семак на него рассчитывает»

26 Июля 2023 • 20:07 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался о будущем Алексея Сутормина в составе «сине-бело-голубых».

«Безусловно, любому футболисту нужно игровое время. Раз Сутормина не отпустили в ЦСКА, значит Семак на него рассчитывает, хоть и Алексею будет тяжело. С приходом Марио Фернандеса конкуренция за позицию правого защитника резко возросла», — заявил наставник «Чайки» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, будущее Сутормина в «Зените» находится в его руках, выделив его разносторонность на футбольном поле.

Напомним, что Алексей Сутормин выступает за петербургский клуб с 2019 года. На его счету 117 матчей в рамках всех состязаний и четыре золота Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Алексей Сутормин
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