Агент бразильского вингера «Бенфики» Давида Нереса Джулиано Бертолуччи в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слухи, что активно связывают игрока атаки с переходом в петербургский «Зенит».

«Давид сейчас – игрок «Бенфики». А всё остальное – это просто слухи», - рассказал нашему корреспонденту Бертолуччи.