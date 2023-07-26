Агент бразильского вингера «Бенфики» Давида Нереса Джулиано Бертолуччи в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на слухи, что активно связывают игрока атаки с переходом в петербургский «Зенит».
«Давид сейчас – игрок «Бенфики». А всё остальное – это просто слухи», - рассказал нашему корреспонденту Бертолуччи.Ранее сообщалось, что бывший полуфиналист Лиги чемпионов в составе «Аякса» может заменить покидающего Санкт-Петербург Малкома Филипе. А российский инсайдер Иван Карпов даже назвал сумму, которую питерцы должны заплатить за игрока «орлам» Лиссабона.
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