Уилкшир оценил будущее Лички в «Динамо» после неудачного старта

Бывший футболист столичного «Динамо» Люк Уилкшир высказался о будущем Марцела Лички во главе клуба.

«Всё будет зависеть от того, увидит ли руководство знаки улучшения в игре. Даже если «Динамо» проиграет следующие несколько матчей, не думаю, что Марцела уберут», — заявил австралиец в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, если в клубе не увидят положительных сдвигов после определённого времени, то Личка может покинуть свой пост.

Напомним, что на старте нового сезона «Динамо» потерпело два поражения, уступив в чемпионате «Краснодару» и «Пари НН» в рамках Кубка России.