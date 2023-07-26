​ЭСК объяснила, почему Карасёв правильно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в Суперкубке

На официальном сайте Российского футбольного союза была опубликована информация о выводе ЭСК по моменту в матче между «Зенитом» и ЦСКА в Суперкубке. Питерский клуб просил ЭСК оценить решение Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота «армейцев» на 70-й минуте поединка.

ЭСК единогласно поддержала решение Карасёва. Контакт между Мойзесом и Густаво Мантуаном называется незначительным и не выходящим за рамки допустимых единоборств. При этом комиссия отмечает, что частично контракт был инициирован игроком атаки.

Напомним, что «Зенит» в Суперкубке обыграл ЦСКА по пенальти после нулевой ничьей.