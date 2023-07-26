Цыпченко: «Пиняев – один из самых талантливых игроков, которых я встречал»

Игрок атаки самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о своём бывшем одноклубнике по «Крыльям» Сергее Пиняеве, который в прошлом сезоне стал одной из главных звёзд Премьер-лиги.

«Все шансы пробиться в Европу у Пиняева есть. Я думаю, он один из самых талантливых игроков, которых я когда-то встречал. Переход Далера Кузяева в Европу показал – бояться нечего», - цитирует Цыпченко портал Metaratings.

Напомним, что контракт 18-летнего Пиняева с московским «Локо» действует до конца 2026 года. Ранее наставник «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что клуб не будет препятствовать отъезду игроков в Европу при получении достойного предложения.