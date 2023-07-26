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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис оценил уход Малкома из «Зенита»

26 Июля 2023 • 19:35 Комментировать
Ростов
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Зенит
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29.07 20:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил уход лидера петербургского «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Хоть какая-то интрига появится. Конечно, это не помещает «Зениту» стать чемпионом, но задачу усложнит. Уход Малкома покажет, умеет ли Семак справляться с трудностями», — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, потеря бразильского форварда не скажется на игре «сине-бело-голубых», которые обладают качественной скамейкой и деньгами, на которые можно найти замену для уходящего игрока.

Напомним, что Малком переходит в аравийский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. За четыре года в Санкт-Петербурге бразилец выиграл четыре золота Премьер-лиги, став лучшим бомбардиром чемпионата в прошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис Малком Филипе
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