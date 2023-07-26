Канчельскис оценил уход Малкома из «Зенита»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил уход лидера петербургского «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Хоть какая-то интрига появится. Конечно, это не помещает «Зениту» стать чемпионом, но задачу усложнит. Уход Малкома покажет, умеет ли Семак справляться с трудностями», — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, потеря бразильского форварда не скажется на игре «сине-бело-голубых», которые обладают качественной скамейкой и деньгами, на которые можно найти замену для уходящего игрока.

Напомним, что Малком переходит в аравийский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. За четыре года в Санкт-Петербурге бразилец выиграл четыре золота Премьер-лиги, став лучшим бомбардиром чемпионата в прошлом сезоне.