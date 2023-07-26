Васютин высказался о новом конкуренте по позиции в «Зените»

Голкипер питерского «Зенита» Александр Васютин оценил приход в клуб молодого вратаря Дениса Адамова. Адамов, напомним, перебрался в «Зенит» из «Сочи» на текущей неделе, в обратном направлении отправился другой молодой вратарь питерцев – Никита Гойло.

«Не могу назвать его приход дополнительной мотивацией для себя. Мы каждый день работаем по максимуму. Денису — добро пожаловать, теперь мы будем работать вместе», - цитирует Васютина «Спорт День за Днём».

Напомним, что ворота питерцев во вчерашнем матче Кубка России против «Ахмата» (2:0) защищал именно Васютин. В первом туре в рамках Премьер-лиги место в воротах «Зенита» занял Михаил Кержаков.