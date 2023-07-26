Федотов — об уходе Фернандеса: «Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше»

Наставник столичного ЦСКА Владимир Федотов высказался о переходе Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Никакой обиды нет. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Так получилось, где-то возникло какое-то недопонимание», — заявил главный тренер «армейцев», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, нет никаких препятствий для того, чтобы пожать руку Марио после следующего матча.

Напомним, что Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. К составу «сине-бело-голубых» экс-защитник российской сборной присоединился на правах свободного агента.