​Алдонин дал совет Захаряну

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин дал совет Арсену Захаряну. Поговаривают, что 20-летний воспитанник «Динамо» в обозримом будущем может оказаться в «Лацио».

«Если есть возможность перейти в «Лацио», то ей надо пользоваться и повышать свой уровень, расширять географию и работать над своей репутацией», - сказал Алдонин, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

По словам Алдонина, если Захарян не сможет закрепиться в «Лацио», это будет не провалом, а полезным опытом. Экс-игрок ЦСКА советует Захаряну рисковать.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.