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Масалитин: «Чалов забил и почувствовал уверенность в своих силах»

26 Июля 2023 • 19:02 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
30.07 20:00

Ветеран столичных «армейцев» Валерий Масалитин прокомментировал тот факт, что в игре против «Оренбурга» в Кубке России (6:0) Фёдор Чалов получил капитанскую повязку, а также забил гол.

«Капитанская повязка перешла к выдающемуся воспитаннику, от Акинфеева – к Чалову. Вижу в этом символизм. Но главное для меня, что Федя забил и почувствовал уверенность в своих силах, а это должно его окрылить», - заявил Масалитин в комментарии для «Матч ТВ».

Следующий официальный матч ЦСКА проведёт в РПЛ. В рамках второго тура «армейцы» отправятся в гости к «Ахмату», матч намечен на 30 июля.
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Фёдор Чалов
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