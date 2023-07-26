Масалитин: «Чалов забил и почувствовал уверенность в своих силах»

Ветеран столичных «армейцев» Валерий Масалитин прокомментировал тот факт, что в игре против «Оренбурга» в Кубке России (6:0) Фёдор Чалов получил капитанскую повязку, а также забил гол.

«Капитанская повязка перешла к выдающемуся воспитаннику, от Акинфеева – к Чалову. Вижу в этом символизм. Но главное для меня, что Федя забил и почувствовал уверенность в своих силах, а это должно его окрылить», - заявил Масалитин в комментарии для «Матч ТВ».

Следующий официальный матч ЦСКА проведёт в РПЛ. В рамках второго тура «армейцы» отправятся в гости к «Ахмату», матч намечен на 30 июля.