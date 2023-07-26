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Булыкин — о решении Лички: «Я бы отдал капитанскую повязку российскому лидеру «Динамо» эксклюзив

26 Июля 2023 • 18:55 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение тренерского штаба «бело-голубых» назначить капитанами команды Фабиана Бальбуэну и Сергея Паршивлюка.

- Как вы оцените такие действия Марцела Лички?

- Для меня странно, что капитанская повязка достаётся иностранцу, который не играл весь прошлый сезон. Я бы отдал повязку российскому лидеру команды.

- Кому?

- Шунину или Смолову. В команде есть люди, которые могут нести это звание. Честно говоря, вся линия обороны в «Динамо» вызывает опасения. Где-то рикошет, где-то ошибки защитников, так ещё и повязка у иностранца, который не говорит на русском языке и не может создать микроклимат в команде.

- Личка не захотел назначать Шунина, аргументировав это тем, что голкиперу далеко бежать до судьи.

- Да не надо ни за кем бегать и ничего объяснять. Конечно, капитан может всегда подойти и поговорить с арбитром, но бегать за рефери и спрашивать его о чем-то... Так ты ничего не докажешь. Невозможно поменять мнение судьи, постоянно преследуя его на поле. Думаю, те же судьи уважительнее относятся к опытным игрокам, которые играли за сборную России, чем к Бальбуэна.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Булыкин Сергей Паршивлюк Фёдор Смолов Антон Шунин Фабиан Бальбуэна Марцел Личка
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