Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение тренерского штаба «бело-голубых» назначить капитанами команды Фабиана Бальбуэну и Сергея Паршивлюка.

- Как вы оцените такие действия Марцела Лички?

- Для меня странно, что капитанская повязка достаётся иностранцу, который не играл весь прошлый сезон. Я бы отдал повязку российскому лидеру команды.

- Кому?

- Шунину или Смолову. В команде есть люди, которые могут нести это звание. Честно говоря, вся линия обороны в «Динамо» вызывает опасения. Где-то рикошет, где-то ошибки защитников, так ещё и повязка у иностранца, который не говорит на русском языке и не может создать микроклимат в команде.

- Личка не захотел назначать Шунина, аргументировав это тем, что голкиперу далеко бежать до судьи.

- Да не надо ни за кем бегать и ничего объяснять. Конечно, капитан может всегда подойти и поговорить с арбитром, но бегать за рефери и спрашивать его о чем-то... Так ты ничего не докажешь. Невозможно поменять мнение судьи, постоянно преследуя его на поле. Думаю, те же судьи уважительнее относятся к опытным игрокам, которые играли за сборную России, чем к Бальбуэна.