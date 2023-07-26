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Кузяев вышел в старте «Гавра» на контрольный матч с «Лиллем»

26 Июля 2023 • 18:52 Комментировать

30-летний российский летний новичок «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе «Гавра» на товарищеский матч с будущим соперником по Лиге 1 – «Лиллем».

Напомним, что пять дней назад россиянин уже дебютировал за «Гавр» в неофициальной встрече. Тогда его команда встречалась с чемпионом страны – «ПСЖ». Тот матч завершился со счётом 2:0 в пользу парижан.

Ранее бывший российский футболист Александр Мостовой предположил, что экс-зенитовец не будет играть в основном составе своей новой зарубежной команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Гавр Далер Кузяев
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