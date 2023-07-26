Васютин оценил дебют Фернандеса за «Зенит»

Голкипер питерского «Зенита» Александр Васютин прокомментировал дебют своего нового одноклубника Марио Фернандеса. Напомним, что известный бразилец сменил вчера в матче против «Ахмата» Ду Кейроса на 63-й минуте.

«Марио — это универсальный игрок. По моим ощущениям, он отлично вышел и сразу вписался в нашу игру», - цитирует Васютина «Матч ТВ».

Напомним, что Фернандес подписал этим летом контракт с «Зенитом» по схеме «1+1». Во вторник вечером питерцы уверенно обыграли «Ахмат» в рамках первого тура группового этапа Кубка России – 2:0.