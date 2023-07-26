Аршавин: «ЦСКА «Зениту» - не конкурент»

Бывший форвард питерского «Зенита» Андрей Аршавин не согласен с теми, кто называет сегодняшний ЦСКА конкурентом действующему чемпиону России, «Зениту».

«ЦСКА? Всё будет зависеть от того, смогут ли армейцы набрать игроков. Но в нынешнем виде этот клуб «Зениту» не конкурент», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что зенитовцы начали новый сезон с двух побед – сначала в РПЛ обыграли «Пари НН», а вчера в рамках группового этапа Кубка России – «Ахмат». Обе встречи завершились со счётом 2:0.

ЦСКА стартовал с поражения в первом туре РПЛ от «Урала» на выезде (1:2), но в среду разгромил «Оренбург» в гостях в Кубке России – 6:0.