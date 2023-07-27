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Гаджиев: «В данный момент равноценной замены в РПЛ Малкому нет» эксклюзив

27 Июля 2023 • 11:25 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, кто может заменить Малкома в РПЛ.

«Это безусловно ведущий игрок «Зенита», один из лучших футболистов нашего чемпионата, если не лучший. Конечно, это существенная потеря. Но это не означает, что он незаменим, тем более для «Зенита», который владеет внушительным ресурсом и безусловно может подобного масштаба игрока приобрести.

В данный момент равноценной замены в РПЛ Малкому нет. Но футбол – командная игра, и это не значит, что из-за его потери «Зенит» лишится своего лидерства. Командная игра у них хорошо поставлена, и клубная работа тоже. Поэтому в рамках российского чемпионата они справятся», — сказал Гаджиев.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гаджи Гаджиев Аль-Хиляль РПЛ Малком Филипе Саудовская Аравия
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