Алдонин заявил, что не завершал карьеру тренера

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что не завершал свою тренерскую карьеру и готов рассмотреть новые предложения от заинтересованных в нём команд.

«Сейчас я советник главы РПЛ Александра Александровича Алаева, но если мне какие‑то предложения будут поступать, я их обязательно рассмотрю», - цитирует Алдонина «Матч ТВ».

Напомним, что бутсы на гвоздь 43-летний бывший футболист повесил в 2018 году, с 2020 по 2022 годы трудился ассистентом главного тренера сначала в московском «Торпедо», а после – в волгоградском «Роторе».