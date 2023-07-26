Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал готовящийся трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» и возможный переход Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Лацио».

- Малком – лучший бразилец в истории «Зенита»? Не знаю. Халк в своё время был очень силён. К сожалению, нет большого числа примеров, как Малком играет за «Зенит» в еврокубках. Он мало выступал на международной арене, чтобы давать ему полноценную оценку. Когда клубы из Саудовской Аравии делают щедрые предложения, им трудно отказывать. Они могут бороться за игроков даже с европейскими топ-клубами. Я не знаю, перейдёт ли ещё Мбаппе в «Аль-Хиляль», но когда саудовский клуб предлагает тебе такие деньги, трудно сказать «нет». Насчёт Захаряна: посмотрим, как будет. Это интересно. Если он перейдёт в «Лацио», то получится, что попадёт в более хорошую команду и в лучший чемпионат, чем Кузяев.