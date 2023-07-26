Агент Агузаров: «Черчесов не тот, кто принимает скоропалительные решения о будущем»

Футбольный агент Алан Агузаров уверен, что российский тренер Станислав Черчесов ещё не скоро примет решение о своём будущем.

«Черчесов – это не такой человек, который принимает резкие и скоропалительные решения. Позиция в отношении дальнейшего будущего будет взвешенной и обдуманной», - размышляет агент для Sport24, добавляя, что не понимает, зачем некоторые прямо сейчас называют потенциальные будущие клубы для Черчесова, в которых есть действующий главный тренер.

Напомним, на прошлой неделе Черчесова уволили из «Ференцвароша» за разгромное поражение в квалификации Лиги чемпионов от «Клаксвика» (0:3). Этот клуб представляет скромные Фарерские острова.