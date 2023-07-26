Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение тренерского штаба «бело-голубых» назначить капитанами команды Фабиана Бальбуэну и Сергея Паршивлюка.

- Как относитесь к решению отдать капитанскую повязку Бальбуэне?

- Отрицательно отношусь. Он год назад сбежал из клуба, а тут сразу получил повязку. Я не говорю, что он плохой игрок, но мне в этой ситуации непонятны действия тренерского штаба. Послушал Фомина по этой теме. Понятно, что он не скажет всего, что творится у него на душе, но по голосу было слышно, что он не понял решение Лички. Я не приветствую повязку у Бальбуэны.

- Был Бальбуэна, теперь Паршивлюк. Как оцените такие действия тренеров?

- Всегда и во все времена капитана и двух вице-капитанов выбирала команда. Если каждую игру будет меняться капитан... Это станет посмешищем. За какие заслуги дали повязку Бальбуэне? За то, что он сбежал и вернулся? Я называю вещи своими именами, а «Динамо» для меня - не пустой звук.

- А как вы встретили назначение Паршивлюка капитаном? Раньше он носил повязку, будучи игроком «Спартака».

- Ловчев переходил из «Спартака» в «Динамо», а Гаврилов отправлялся в обратном направлении. Здесь я не вижу ничего плохого.