Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Петрушин недоволен назначением Бальбуэны капитаном «Динамо» эксклюзив

26 Июля 2023 • 17:56 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение тренерского штаба «бело-голубых» назначить капитанами команды Фабиана Бальбуэну и Сергея Паршивлюка.

- Как относитесь к решению отдать капитанскую повязку Бальбуэне?

- Отрицательно отношусь. Он год назад сбежал из клуба, а тут сразу получил повязку. Я не говорю, что он плохой игрок, но мне в этой ситуации непонятны действия тренерского штаба. Послушал Фомина по этой теме. Понятно, что он не скажет всего, что творится у него на душе, но по голосу было слышно, что он не понял решение Лички. Я не приветствую повязку у Бальбуэны.

- Был Бальбуэна, теперь Паршивлюк. Как оцените такие действия тренеров?

- Всегда и во все времена капитана и двух вице-капитанов выбирала команда. Если каждую игру будет меняться капитан... Это станет посмешищем. За какие заслуги дали повязку Бальбуэне? За то, что он сбежал и вернулся? Я называю вещи своими именами, а «Динамо» для меня - не пустой звук.

- А как вы встретили назначение Паршивлюка капитаном? Раньше он носил повязку, будучи игроком «Спартака».

- Ловчев переходил из «Спартака» в «Динамо», а Гаврилов отправлялся в обратном направлении. Здесь я не вижу ничего плохого.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Паршивлюк Алексей Петрушин Фабиан Бальбуэна
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
18:46 · Россия. Премьер-лига
Васютин оценил дебют Фернандеса за «Зенит»
18:45 · Кубок России
«Крылья Советов» быстро открыли счёт в матче с «Балтикой»
18:38 · Кубок России
Агент: «Арбузов — суперталантливый футболист, он мне напоминает Аршавина»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «ЦСКА «Зениту» - не конкурент»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Алдонин заявил, что не завершал карьеру тренера
18:17 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:17 · Кубок России
«Факел» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:16 · Кубок России
«Факел» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:14 · Кубок России
​Чалов впервые вывел ЦСКА на поле с капитанской повязкой
18:10 · Кубок России
Заварзин: «Краснодар» победит «Спартак»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Агузаров: «Черчесов не тот, кто принимает скоропалительные решения о будущем»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Мишкич: «Мне и моей семье нравится в Екатеринбурге»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Капелло отреагировал на возможный переход Захаряна в «Лацио» 1 эксклюзив
17:47 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев отреагировал на отказ Дзюбы от общения с журналистами
17:44 · Кубок России
«Факел» и «Сочи» назвали составы на матч Кубка России
Все новости
Рекомендуем