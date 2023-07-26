Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможный переход игрока атаки московского «Динамо» Арсена Захаряна в римский «Лацио».

«Захарян может перейти в «Лацио»? Не могу ничего сказать, я о нем ничего не знаю», - рассказал нашему корреспонденту Капелло.

Напомним, ранее стали известны детали будущего контракта молодого футболиста с «орлами».