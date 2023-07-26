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Капелло отреагировал на возможный переход Захаряна в «Лацио» эксклюзив

26 Июля 2023 • 17:53 Комментировать (1)
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможный переход игрока атаки московского «Динамо» Арсена Захаряна в римский «Лацио».

«Захарян может перейти в «Лацио»? Не могу ничего сказать, я о нем ничего не знаю», - рассказал нашему корреспонденту Капелло.

Напомним, ранее стали известны детали будущего контракта молодого футболиста с «орлами».

Также наша редакция попыталась разобраться в том, почему переход динамовца в итальянский гранд – это очень радостное событие для российского футбола, а также для молодого футболиста в частности.
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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Фабио Капелло Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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26 Июля 2023 в 18:23
Перевожу дословно, а это КТО?)))
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