​Губерниев отреагировал на отказ Дзюбы от общения с журналистами

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отказался от общения с журналистами. Футболист, которому в августе исполнится 35 лет, объяснил свою позицию тем, что ему не нравится вопросы представителей СМИ. Комментарий по поводу ситуации с Дзюбой дал известный журналист Дмитрий Губерниев.

«Могу только сказать: «Давай, начнёшь играть нормально, и будут тебе задаваться нормальные вопросы». Как вы играете, такие и вопросы вам задают», - сказал Губерниев, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Губерниев считает, что если игрок на поле бывает «деревянным», то и журналисты могут задавать не очень правильные вопросы.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 30 июля – против «Факела» на выезде во втором туре Премьер-лиги.