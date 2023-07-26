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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Локомотива» Раков: Мы постараемся навязать борьбу «Зениту»

26 Июля 2023 • 17:43 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Форвард «Локомотива» Вадим Раков ответил на вопрос, поборются ли «железнодорожники» с «Зенитом» за золотые медали в РПЛ.

«Каждая команда настроена побеждать. Вот и мы под это подстраиваемся. Мы постараемся навязать борьбу и войти в тройку по итогам сезона», — цитирует Ракова «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 18-летний нападающий сыграл в одном матче Кубка России против «Урала» и не отметился результативными действиями.

Следующий матч «Локомотив» проведет 30 июля. На выезде команда Михаила Галактионова сыграет с «Факелом». Начало встречи второго тура чемпионата России запланировано на 17:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Вадим Раков
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ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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