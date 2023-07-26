Агент бывшего игрока обороны «Фиорентины» Игора Жулио Марко Фальдини прокомментировал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» переход футболиста в клуб первой шестёрки АПЛ – «Брайтон».

«Переход в АПЛ – это новый шаг для футболиста и большой вызов. Правда ли, что «Спартак» и «Локомотив» несколько лет назад проявляли к нему интерес? Нет, неправда, но интерес из России был, от «Краснодара», - рассказал нашему корреспонденту Фальдини.

Напомним, о переходе 25-летнего оборонца в стан «чаек» стало известно сегодня, 26 июля. В новом сезоне «Брайтон» сыграет в групповом этапе Лиги Европы УЕФА, так как завершил прошлый сезон АПЛ на шестом месте.