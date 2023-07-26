​В клубе Лиги 1 подтвердили переговоры по трансферу Захаряна

«Страсбург» действительно проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну. На вопрос о переговорах с московским клубом ответил Лоик Дезире, который в клубе французской Лиги 1 возглавляет селекционный отдел.

«Это правда», - сказал Дезире, подтверждая факт ведения переговоров. Слова функционера на своих страницах приводит sport24.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 20-летнего Арсена Захаряна в 15 миллионов евро. Полузащитник является воспитанником «Динамо».

Ближайший матч «Динамо» проведёт 29 июля – против «Крыльев Советов» во втором туре чемпионата России.