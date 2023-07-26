Изидор: «Мне немного сложно играть центрального нападающего»

Футболист «Локомотива» Вильсон Изидор признался, что ему непросто играть на позиции центрального нападающего.

Французский форвард отметил, что в чемпионате России часто приходится вести верховую борьбу, и это доставляет ему определённый дискомфорт.

«Мне немного сложно играть центрального нападающего, потому что в России очень много борьбы за мяч в воздухе. Это не так комфортно для меня, но, когда тренер ставит меня сюда, я играю, это главное», — цитирует Изидора пресс-служба московского клуба.

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». За «железнодорожников» 22-летний нападающий успел провести в общей сложности 38 матчей, в которых забил 19 голов и отдал семь результативных передач.