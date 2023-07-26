Смородская: Я бы отдала Тикнизяна «Вердеру»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

«Он был очень плох, но стал получше. «Локомотив» хочет выручить с его продажи минимум 5,5 миллионов евро? Это нереально сейчас продать в Европу за столько», — цитирует Смородскую Legalbet.

По мнению функционера, если «Вердер» предложил за Тикнизяна 2,5 миллиона евро, то его нужно отпускать, ведь в нем нет ничего особенного.

Ранее сообщалось, что немецкий «Вердер» хотел приобрести армянского футболиста, но получил отказ со стороны «Локомотива».

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел два матча во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей. Контракт игрока с «красно-зелеными» рассчитан до 2026 года.