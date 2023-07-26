Кирьяков: «Захаряну нужно всё бросать и ехать в «Лацио»

Бывший игрок «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Лацио».

По мнению эксперта, Захаряну необходимо пользоваться этой возможностью и соглашаться на переход в итальянский клуб. Кирьяков отметил, что в Серии А молодые футболисты могут прогрессировать.

«Захаряну нужно всё бросать и ехать в «Лацио». Арсен находится в таком молодом возрасте, что ему понадобится немного времени, чтобы привыкнуть ко всему и показать свои лучшие качества», — цитирует Кирьякова Metaratings.

Ранее сообщалось, что контракт Захаряна с «Лацио» будет рассчитан до 2028 года. В римском клубе российский футболист будет зарабатывать 1,8 миллиона евро за сезон.

Свой ближайший матч «Динамо» проведёт 29 июля против «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.