​Мануэл Фернандеш высказался о трансфере Малкома

Экс-игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш сказал несколько слов о трансфере Малкома – 26-летний бразилец вот-вот сменит «Зенит» на «Аль-Хиляль».

«Зенит» совершил хорошую сделку. Не так много клубов смогли бы оплатить подобный трансферный сбор. Но «Зениту», конечно, будет не хватать Малколма», - сказал Фернандеш, подчёркивая игровые качества бразильца. Слова бывшего футболиста «Локомотива» на своих страницах приводит Metaratings.

Отметим, что за «Зенит» Малком выступал в течение четырёх сезонов. За это время футболист провёл 109 официальных матчей, в которых забил 42 гола и отдал 24 результативных паса на партнёров.