Чернышов: «В «Зените» найдётся новый лидер, и о Малкоме перестанут вспоминать»

Экс-тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о предстоящем уходе нападающего Малкома Филипе из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«Всегда, когда лидеры уходят, мы слышим: ну все, другого такого не найдут. Да, на каком-то этапе будут проблемы. Но я уверен, что через какое-то время найдется новый лидер, и о Малкоме перестанут вспоминать», — цитирует Чернышова «Чемпионат».

Напомним, бразильский вингер провел в «Зените» четыре сезона. В текущей кампании Малком появился на поле только в одной игре, а в матче Кубка России с «Ахматом» (2:0), который состоялся 25 июля, даже не вошел в заявку команды.

Ранее в «Зените» сообщили, что футболист улетел для прохождения медицинского обследования перед трансфером в «Аль-Хиляль».