Защитник «Шавиша» Коррея готов к переезду в Россию

Защитника «Шавиша» Жоау Коррея готов продолжить карьеру в России.

Ранее агент 26-летнего футболиста рассказал, что российские клубы проявляют интерес к его клиенту.

По информации «РБ Спорт», в настоящий момент сторона футболиста не ведёт переговоров с клубами из России, однако сам Коррея не против переехать в РПЛ.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Шавиш» 27 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 750 тысяч евро.

Напомним, что прошлой осенью из «Шавиша» в российский клуб перешёл полузащитник Жоау Батчи, подписавший контракт с «Краснодаром».