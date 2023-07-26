В «Зените» сообщили, что Малком улетел для прохождения медосмотра

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем уходе нападающего Малкома Филипе в «Аль-Хиляль».

«Попрощался ли Малком? Ему надо было улетать на углубленное медицинское обследование. Он приедет на одну из ближайших домашних игр. Конечно, устроим ему церемонию!» — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что 26-летний бразилец перейдет в саудовский «Аль-Хиляль». На данном трансфере «Зенит» заработает рекордные для России 60 миллионов евро.

Напомним, ранее Малком пропустил матч первого тура Кубка России против «Ахмата», в котором подопечные Сергея Семака одержали уверенную победу со счетом 2:0.