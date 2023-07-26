Тарханов: «Краснодару» не всегда хватает стабильности»

Известный российский тренер Александр Тарханов оценил перспективы «Краснодара» в нынешнем сезоне.

Напомним, в первом туре текущего розыгрыша РПЛ «быки» уверенно обыграли «Динамо» (3:1).

Тарханов назвал «Краснодар» хорошей командой, которой не хватает стабильности.

«Краснодар» всегда претендует на самые высокие места. Не знаю, поборется ли «Краснодар» за чемпионство, но с «Динамо» хорошо выглядели. Нужна стабильность, а её не всегда хватает», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Следующий матч «Краснодар» проведёт завтра, 27 июля, против «Спартака» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.