Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Медведев: «Вендел проходит углубленное медицинское обследование»

26 Июля 2023 • 16:22 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем бразильского хавбека Маркуса Вендела.

«Вендел проходит углубленное медицинское обследование сегодня. По итогам будем смотреть дальше», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Вендел отказался возвращаться в Россию после окончания отпуска, «Зенит» разрешил ему вести поиски нового клуба. Однако накануне футболист прибыл в расположение санкт-петербургской команды. Агент Вендела отметил, что бразилец может остаться в «Зените», ведь у него есть действующий контракт с клубом.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 24 миллиона евро.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
18:46 · Россия. Премьер-лига
Васютин оценил дебют Фернандеса за «Зенит»
18:45 · Кубок России
«Крылья Советов» быстро открыли счёт в матче с «Балтикой»
18:38 · Кубок России
Агент: «Арбузов — суперталантливый футболист, он мне напоминает Аршавина»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «ЦСКА «Зениту» - не конкурент»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Алдонин заявил, что не завершал карьеру тренера
18:17 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:17 · Кубок России
«Факел» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:16 · Кубок России
«Факел» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:14 · Кубок России
​Чалов впервые вывел ЦСКА на поле с капитанской повязкой
18:10 · Кубок России
Заварзин: «Краснодар» победит «Спартак»
18:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Агузаров: «Черчесов не тот, кто принимает скоропалительные решения о будущем»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Мишкич: «Мне и моей семье нравится в Екатеринбурге»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Капелло отреагировал на возможный переход Захаряна в «Лацио» 1 эксклюзив
17:47 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев отреагировал на отказ Дзюбы от общения с журналистами
17:44 · Кубок России
«Факел» и «Сочи» назвали составы на матч Кубка России
Все новости
Рекомендуем