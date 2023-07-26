Александр Медведев: «Вендел проходит углубленное медицинское обследование»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем бразильского хавбека Маркуса Вендела.

«Вендел проходит углубленное медицинское обследование сегодня. По итогам будем смотреть дальше», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Вендел отказался возвращаться в Россию после окончания отпуска, «Зенит» разрешил ему вести поиски нового клуба. Однако накануне футболист прибыл в расположение санкт-петербургской команды. Агент Вендела отметил, что бразилец может остаться в «Зените», ведь у него есть действующий контракт с клубом.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 24 миллиона евро.