Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Трансфер Санчеса в «Спартак» сорван – агент подтвердил эксклюзив

26 Июля 2023 • 16:16 Комментировать

Защитник Давинсон Санчес не перейдёт из «Тоттенхэма» в «Спартак». Агент Фернандо Вильярреал, который работает с колумбийским футболистом, подтвердил срыв сделки.

«Да, действительно, это конец переговоров», - сказал Вильярреал журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что трансфер 27-летнего Санчеса в «Спартак» сорвался по политическим причинам.

Давинсон Санчес представляет «Тоттенхэм» с сезона 2017/2018. В 205 официальных матчах за лондонский клуб защитник записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра. Портал transfermarkt оценивает Санчеса в 15 миллионов евро. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Давинсон Санчес Фернандо Вильярреал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
19:17 · Кубок России
Пономарёв обвинил Ярошика в крупном поражении «Оренбурга»
19:13 · Россия. Премьер-лига
​Алдонин дал совет Захаряну
19:09 · Кубок России
Полузащитник ЦСКА Кисляк забил «Оренбургу» в свой день рождения
19:08 · Кубок России
В «Оренбурге» отреагировали на разгромное поражение от ЦСКА
19:05 · Кубок России
«Факел» быстро отыгрался в матче с «Сочи»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Чалов забил и почувствовал уверенность в своих силах»
19:02 · Кубок России
«Сочи» снова забил «Факелу», этот гол засчитан
18:52 · Россия. Премьер-лига
Кузяев вышел в старте «Гавра» на контрольный матч с «Лиллем»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Васютин оценил дебют Фернандеса за «Зенит»
18:45 · Кубок России
«Крылья Советов» быстро открыли счёт в матче с «Балтикой»
18:38 · Кубок России
Агент: «Арбузов — суперталантливый футболист, он мне напоминает Аршавина»
18:34 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «ЦСКА «Зениту» - не конкурент»
18:27 · Россия. Премьер-лига
Алдонин заявил, что не завершал карьеру тренера
18:17 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:17 · Кубок России
«Факел» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Все новости
Рекомендуем