Защитник Давинсон Санчес не перейдёт из «Тоттенхэма» в «Спартак». Агент Фернандо Вильярреал, который работает с колумбийским футболистом, подтвердил срыв сделки.

«Да, действительно, это конец переговоров», - сказал Вильярреал журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что трансфер 27-летнего Санчеса в «Спартак» сорвался по политическим причинам.

Давинсон Санчес представляет «Тоттенхэм» с сезона 2017/2018. В 205 официальных матчах за лондонский клуб защитник записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра. Портал transfermarkt оценивает Санчеса в 15 миллионов евро.