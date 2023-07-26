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Аршавин: «Потеря топовых иностранцев пошатнёт гегемонию «Зенита»

26 Июля 2023 • 16:16 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможном уходе бразильских футболистов.

«Если убрать бразильцев, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос — замена какого уровня появится на их позициях. Потеря топовых иностранцев, разумеется, пошатнет гегемонию «Зенита», — заявил Аршавин «Матч ТВ», добавив, что с одними россиянами «Зенит» не сможет выиграть чемпионат.

Ранее сообщалось, что Малком Филипе в ближайшее время станет новым игроком саудовского «Аль-Хиляля». Вендел не попал в заявку «Зенита» на сезон, футболист ищет себе новый клуб. Кроме того, со стороны зарубежных клубов есть интерес и к другим легионерам «сине-бело-голубых».

29 июля «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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