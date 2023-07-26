Кавазашвили: «Я на 100% уверен, что «Зенит» будет покупать иностранных футболистов»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о трансферной политике «Зенита».

Ранее сообщалось, что лидер «сине-бело-голубых» Малком близок к переходу в «Аль-Хиляль». Бразильский нападающий уже успел пройти медосмотр в саудовском клубе.

По мнению Кавазашвили, «Зенит» продолжит покупать иностранных футболистов, а не развивать собственных воспитанников.

«Если вы спросите, что выберет «Зенит», развивать своих или вкладывать в иностранцев, я на 100% уверен, что они будут опять покупать иностранных футболистов», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 29 июля против «Ростова». Начало — в 20:00 по московскому времени.