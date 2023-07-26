Чернышов — об игре «Динамо»: «Показанное в матче с «Краснодаром» вызывает тревогу»

Экс-игрок «Динамо» Андрей Чернышов оценил игру «бело-голубых» на старте нового сезона.

«Все болельщики «Динамо» ждали новый сезон. Надеялись, что команда вернется в группу лидеров. Многие скажут: ну это же первый тур. Но показанное в матче с «Краснодаром» вызывает тревогу», — приводит слова Чернышова «Чемпионат».

Напомним, в первом туре Российской премьер-лиги «Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 3:1, а в первой игре группового этапа Кубка России команда Марцела Лички уступила «Пари НН» (1:1, 3:4 — по пенальти).

Следующим соперником «бело-голубых» станут «Крылья Советов». Встреча пройдет 29 июля и начнется в 15:00 по мск.