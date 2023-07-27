Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна заиграть в «Лацио» в случае перехода в команду.

«Ему надо добавлять именно в силе. Имеется в виду, нарастать массой, чтобы побеждать в единоборствах, командных взаимодействиях. То есть, что я вижу в чемпионате России: он хорош на пространстве, когда дают играть, нет большого сопротивления. В Италии значительно футбол быстрее, быстрее нужно перестраиваться из атаки в оборону, то у него есть все шансы заиграть в «Лацио», — сказал Гуренко.