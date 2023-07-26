Президент «Урала» рассказал о перспективах Шатова

Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала», высказался о перспективах полузащитника Олега Шатова.

Отметим, что Шатов в последний раз появлялся на футбольном поле ещё в зимнее межсезонье. С тех пор игрок восстанавливается от травмы.

«У нас с Шатовым бессрочный контракт. К сожалению, его травма действительно серьёзная. Скорее всего, он начнёт пробовать тренироваться с командой в средине августа. Если Шатов будет чувствовать, что может помогать команде, он будет с нами. Если он решит заканчивать с футболом, примем его решение», - сказал Иванов журналистам.

Добавим, что Олегу Шатову 29 июля исполнится 33 года.