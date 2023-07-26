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​Дивеева прооперировали

26 Июля 2023 • 15:39 Комментировать

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев перенёс операцию после травмы голеностопа, полученной в недавнем матче за Суперкубок против «Зенита». Об этом рассказал клубный врач Эдуард Безуглов.

«Дивеев сегодня в Германии перенёс операцию, она прошла успешно. В ближайшие дни Дивеев вернётся в Москву. О сроках его реабилитации сообщим позже, когда они будут понятны после первичного осмотра оперирующим хирургом», - сказал Безуглов клубной пресс-службе.

Сегодня, 26 июля, ЦСКА проведёт кубковый матч против «Оренбурга» на выезде. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев
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