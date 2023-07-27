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Гуренко: «Я бы не говорил, что Малком был звездой РПЛ» эксклюзив

27 Июля 2023 • 09:55 Комментировать

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, кто может сменить Малкома на первом плане в РПЛ.

«Я бы не говорил, что Малком был звездой РПЛ, скорее он был одним из ведущих футболистов, на которого ходили, который выделялся среди всех. Кто его заменит на первом плане? Хотел, чтобы это был российский футболист. Сейчас много ребят, много шансов даётся молодым ребятам для прогресса и развития, важно, как они воспользуются ими», — сказал Гуренко.

Малком представлен игроком саудовского «Аль-Хиляль». Команда заплатит «Зениту» около 60 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
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