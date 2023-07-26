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Агент Сафонов: «Тюкавин расстроен тем, что полузащитники практически не снабжают его мячами»

26 Июля 2023 • 15:26 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался об отсутствии голов на счету своего клиента в первых двух матчах нового сезона.

Напомним, в первом туре РПЛ «бело-голубые» уступили «Краснодару» (1:3), а в кубковом матче потерпели поражение от «Пари НН» (1:1, 3:4 — пен).

По мнению Сафонова, Тюкавина редко снабжают передачами, из-за чего футболисту трудно создавать голевые моменты.

«Тюкавин расстроен тем, что полузащитники практически не снабжают его мячами, чтобы он забивал. Ему дали всего пять-шесть передач. Он должен сам отнять, сам создать момент и забить. Это неправильно», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 21-летний Тюкавин провёл 38 матчей, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 29 июля против «Крыльев Советов». Начало — в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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