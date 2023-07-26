​«Зенит» не отпустил Сутормина в ЦСКА – раскрыта причина

В летнее трансферное окно ЦСКА пытался заполучить защитника «Зенита» Алексея Сутормина. Московский клуб делал предложение по аренде 29-летнего футболиста с обязательной опцией выкупа.

По данным «Спорт-Экспресса», между «Зенитом» и ЦСКА была достигнута договорённость по Сутормину, однако после игры команд в Суперкубке питерцы от предложения отказались. Причина заключается в нежелании «сине-бело-голубых» усиливать конкурента.

Всего за «Зенит» Алексей Сутормин провёл 117 матчей. В них футболист записал на свой счёт 13 голов и 9 результативных передач на партнёров. Авторитетный портал transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

Напомним, что в матче за Суперкубок «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти после нулевой ничьей.