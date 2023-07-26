Вера высказался насчёт слухов о трансфере в «Локомотив»

Хавбек Лукас Вера, который представляет «Оренбург», дал комментарий по поводу информации о возможности своего трансфера в «Локомотив».

«Про «Локомотив» были только слухи. До клуба не дошло никакого конкретного предложения. Я всё ещё игрок «Оренбурга», - сказал Вера, чьи слова приводит «РИА Новости».

Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего аргентинца в 3 миллиона евро.

Напомним, что в стартовом туре чемпионата России «Оренбург» проиграл в гостях у «Спартака» с результатом 2:3.