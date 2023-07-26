В «Дженоа» ответили на новость об интересе к Захаряну

Футбольный функционер Марко Оттолини, который занимает пост спортивного директора генуэзского «Дженоа», высказался касательно возможного трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян - хороший игрок, но на данный момент мы в нем не заинтересованы», - поведал Оттолини в разговоре с корреспондентом издания Sport24.

Ранее сообщалось, что помимо «Дженоа» интерес к 20-летнему воспитаннику «бело-голубых» проявляют римский «Лацио» и французский «Страсбург».

Контракт между Арсеном и «Динамо» рассчитан до середины 2024 года. Transfermarkt оценил его в 15 миллионов евро.